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Запуск движения грузовиков-беспилотников на ЦКАД планируется в 2025 году

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Проект беспилотных грузоперевозок, уже реализованный на трассе М11 "Нева", планируется распространить на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД), а также трассу М12 "Восток", сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

"Запуск беспилотных грузовиков на трассе М11 оказался успешным, планируем расширить географию на ЦКАД в 2025 году и М12 - в 2026 году", - говорится в телеграм-канале министра.

Постановление правительства, разрешившее запуск беспилотных грузоперевозок на ЦКАД и М12, было утверждено в августе этого года. Трассы были включены в программу экспериментального правового режима, связанную с реализацией проекта "Беспилотные логистические коридоры".

По М11 беспилотные грузовики начали курсировать в июне 2023 года. Сначала на трассе работало три автомобиля, за год их число увеличилось до 22. К концу года автопарк вырастет до 43 машин, а в следующем году составит уже 93 единицы, заявлял вице-премьер Виталий Савельев.

Ранее в понедельник на М11 стартовали беспилотные грузоперевозки без водителей. До этого момента водитель был обязан находиться за рулем машины при въезде в город.

Роман Старовойт ЦКАД Минтранс РФ
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