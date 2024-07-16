Специалисты восстановили энергоснабжение абонентов в Севастополе

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение абонентов восстановлено в Севастополе, сообщил врио замгубернатора города Евгений Горлов.

"В 22:34 (по Москве - ИФ) 16 июля включены все потребители, ранее отключенные по графику временного отключения электроэнергии", - написал Горлов в своем телеграм-канале.

Ограничения подачи электроэнергии ввели в Севастополе ранее во вторник. Причиной назвали аномально высокую температуру воздуха.

Ограничения коснулись также трех десятков населенных пунктов южного, восточного и предгорного Крыма, включая Ялту, Алушту, Феодосию, Судак, Керчь. Отключения проводятся "с целью минимизации перегрузки сетевого оборудования". О восстановлении электроснабжения в республике не сообщалось. Ограничения, напротив, распространились на населенные пункты западной части полуострова - город Саки и Сакский район, сообщили в ГУП "Крымэнерго".