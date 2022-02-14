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Генерал Вооруженных сил осужден за хищения по делу экс-замначальника Генштаба

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд (МГВС) приговорил бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ Александра Оглоблина к 4,5 годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество, передал корреспондент "Интерфакса".

Также судья Вадим Корчагин в приговоре, оглашенном в понедельник, назначил Оглоблину штраф в 800 тыс. руб. и лишил его звания генерал-майора и наград. По мнению суда, "Оглоблин дискредитировал звание офицера высшего состава". Помимо этого, ему на два года запрещено занимать должности на госслужбе.

Бывший офицер был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Процесс в отношении Оглоблина проходил в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и заключил сделку со следствием.

Как отмечали в СКР, Оглоблин вместе с бывшим начальником Главного управления связи Вооруженных сил - заместителем начальника Генерального штаба, генерал-полковником Халилом Арслановым и другими лицами заключил госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости. В результате, по версии СКР, при исполнении контрактов было похищено 1,6 млрд руб.

В РоссииЗамглавы Генштаба Арсланов арестован по делу о хищении 6,7 млрд рублейЧитать подробнее

Как отмечали в СКР, обвинение в мошенничестве предъявлено Оглоблину, трем бывшим должностным лицам Минобороны России, в том числе Арсланову, а также двум представителям "Воентелекома" и руководителям трех коммерческих организаций. Дело Оглоблина было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения.

Арсланов находится под арестом с февраля 2020 года. Ему предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества и получении особо крупной взятки. По версии следствия, Арсланов причастен к хищению 191,4 млн руб. и не менее 6,5 млрд руб. при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники ВС.

Также следствие установило, что офицер получил взятку в 12 млн руб. за действия в пользу "Ярославского радиозавода".

Арсланов вину не признает.

Миноборонф РФ Генштаб РФ Александр Оглоблин Халил Арсланов

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