Обвинение запросило для журналиста WSJ Гершковича 18 лет заключения

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Обвинение на процессе в Свердловском областном суде запросило 18 лет лишения свободы для журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже.

"Сторона обвинения запросила для обвиняемого 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала пресс-секретарь суда.

Пресс-секретарь также сообщила, что журналист не признал вину в шпионаже.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Свердловского облсуда, приговор Гершковичу огласят в пятницу, 19 июля, в 17:00 по местному времени (15:00 по Москве).

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Журналисту было предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

По версии следствия, Гершкович с соблюдением конспирации по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.

В ФСБ заявляли, что Гершкович был задержан "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что журналиста "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину и настаивает на том, что его деятельность была журналистской.

Процесс по делу стартовал 26 июня в Свердловском облсуде.