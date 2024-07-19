Песков связал закрытость суда над Гершковичем со статьей о шпионаже

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Суд над журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем проходит в закрытом режиме в связи со статьей, по которой его обвиняют, а также с чувствительностью уголовного дела, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, с чем связаны закрытость и непрозрачность суда по делу Гершковича.

"Вы знаете, что там обвинение в шпионаже. Поэтому это весьма и весьма чувствительная сфера, поэтому судьей был избран режим закрытости, - ответил он. - Каких-либо иных комментариев мы просто давать не можем, потому что идет суд".

Отвечая на вопрос, с чем связано ускоренное вынесение приговора, пресс-секретарь главы государства сказал: "Здесь я оставляю без ответа, это решение суда, здесь мы не можем комментировать".

Процесс по делу Гершковича идет с 26 июня в Свердловском областном суде. После первого заседание следующее было назначено на 13 августа, но затем его перенесли на 18 июля, как сказали в суде, по просьбе защиты.

18 июля на процессе завершилось судебное следствие, 19 июля начались прения сторон. Обвинение потребовало для журналиста 18 лет колонии. Гершкович заявил о невиновности.

Корреспондент WSJ был задержан на Урале в конце марта 2023 года. С тех пор он находится под стражей. По версии следствия, Гершкович с соблюдением тщательных мер конспирации по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.