Поиск

Песков связал закрытость суда над Гершковичем со статьей о шпионаже

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Суд над журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем проходит в закрытом режиме в связи со статьей, по которой его обвиняют, а также с чувствительностью уголовного дела, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, с чем связаны закрытость и непрозрачность суда по делу Гершковича.

"Вы знаете, что там обвинение в шпионаже. Поэтому это весьма и весьма чувствительная сфера, поэтому судьей был избран режим закрытости, - ответил он. - Каких-либо иных комментариев мы просто давать не можем, потому что идет суд".

Отвечая на вопрос, с чем связано ускоренное вынесение приговора, пресс-секретарь главы государства сказал: "Здесь я оставляю без ответа, это решение суда, здесь мы не можем комментировать".

Процесс по делу Гершковича идет с 26 июня в Свердловском областном суде. После первого заседание следующее было назначено на 13 августа, но затем его перенесли на 18 июля, как сказали в суде, по просьбе защиты.

18 июля на процессе завершилось судебное следствие, 19 июля начались прения сторон. Обвинение потребовало для журналиста 18 лет колонии. Гершкович заявил о невиновности.

Корреспондент WSJ был задержан на Урале в конце марта 2023 года. С тех пор он находится под стражей. По версии следствия, Гершкович с соблюдением тщательных мер конспирации по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.

Дмитрий Песков Уралвагонзавод ЦРУ WSJ Свердловская область Эван Гершкович США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзору неизвестно о сбоях у российских компаний из-за проблем у Microsoft

Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии

Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии

Авиатранспорт России работает штатно, рейсы выполняются по расписанию

Авиатранспорт России работает штатно, рейсы выполняются по расписанию

Ростовская область вновь ввела ограничения энергопотребления из-за жары

Обвинение запросило для журналиста WSJ Гершковича 18 лет заключения

СКР предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к особо тяжким преступлениям

СКР предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к особо тяжким преступлениям

Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин

В РФ хотят ужесточить наказание за умышленное повреждение имущества

В РФ планируют обязать блогеров не менее чем с 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в РКН

В РФ планируют обязать блогеров не менее чем с 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в РКН

Минпромторг подал иск к нидерландскому владельцу табачного дистрибутора "Мегаполис"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });