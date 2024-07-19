Минсельхоз потребовал увеличить в 2024 году охват страхованием посевных площадей до 15%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз ставит задачу на 2024 год увеличить охват страхованием посевных площадей до 15% от общей площади посевов, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на летней конференции "Где маржа 2024".

"Мы завершили 2023 год с долей охвата страхованием посевов 14%. На этот год ставим задачу застраховать не менее 15% посевной площади, - сказала она в ходе выступления. - По животноводству в страховании хороший тренд - более 40% всех сельхозживотных застрахованы. Постепенно увеличиваем объем застрахованных экокультур".

"В качестве господдержки аграриям на страхование выделено на 2024 год 4,8 млрд рублей из средств федерального бюджета. В последующем году мы также хотим этот вид поддержки увеличить. Этот год с точки зрения погодных условий оказался не самый оптимальный - и те, кто застраховался, понял, что он это сделал не зря", - отметила Фастова.

По ее словам, сейчас всего на субсидии по уплате страховых премий по всем видам договоров агрострахования в целом федеральным бюджетом выделяется порядка 5 млрд рублей в год, еще 1 млрд рублей выделяют на поддержку агрострахования регионы.

"По программам страхования посевов от рисков чрезвычайных ситуаций (ЧС) климатического характера, стартовавшим в России в 2022 году, в 2023 году мы увеличили объем заcтрахованных площадей. Наша большая Россия сильно зависит от природных условий. В большинстве регионов на нашей карте ЧС происходят 3-5 раз за последние 10 лет", - сказала замминистра.

В этом году федеральные ЧС (в связи с майскими возвратными заморозками - ИФ) были объявлены в десяти регионах, посевы были застрахованы на 2,7 млрд рублей, 1 млрд рублей выплат аграрии уже получили.

"Все, кто страховался, получили выплаты в течение 10 дней, предоставив минимальный пакет документов. На ежедневной основе Минсельхоз осуществлял контроль за страховыми компаниями - как идут выплаты. Совместно с субъектами РФ был создан специальный чат, где мы контролировали, чтобы все, кто застраховался, получил страховку, - констатировала Фастова. - Мы видим перелом: преодолена психологическая отметка, когда сельхозпроизводители не верили в этот механизм. Но страховые компании зарекомендовали себя в значительной мере как надежные партнеры, как те, кто занимается этим видом бизнеса не для галочки".

Вторая часть аграриев - те, кто застраховался по мультирисковой программе защиты урожая - получат выплаты позже. По этой программе были застрахованы посевы на общую сумму 1,4 млрд рублей. "Мы ведем работу со страховыми компаниями, но выплата по мультирисковой программе идет после сдачи соответствующей формы, после уборки урожая. В этот период сельхозпроизводители получат свою долгожданную страховку", - убеждена замминистра (по мультирисковой программе страхования посевов предусмотрена оценка недобора урожая после его сбора - ИФ).

Как сообщил "Интерфаксу" президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, выплаты растениеводам по мультирисковой программе в связи с последствиями майских заморозков этого года оцениваются союзом предварительно на уровне не менее 500 млн рублей.