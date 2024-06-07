Обстановка с заморозками в 10 регионах РФ отнесена к ЧС федерального характера

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с заморозками, которые проходили в начале мая, отнесена решением правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности к ЧС федерального уровня, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"Правкомиссией принято решение об отнесении обстановки, сложившейся в результате заморозков на территориях Луганской народной республики, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей в мае этого года, к чрезвычайной ситуации федерального характера", - говорится в сообщении ведомства.

Заседание правкомиссии проходило под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова 7 июня.

В мае текущего года в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также в Волгоградской и Ростовской областях заморозки навредили посевам и насаждениям.

"В настоящее время в пострадавших субъектах созданы комиссии по обследованию объектов сельского хозяйства и оценке ущерба, причиненного сельскохозяйственным товаропроизводителям", - говорится в сообщении министерства.

3 июня глава Минсельхоза Оксана Лут сообщала, что режим ЧС федерального уровня из-за заморозков может быть введен в России до конца недели.

"ЧС ожидаем ввести до конца недели. Мы обращение в МЧС уже подали. Соответственно, ожидаем комиссию. Очень надеемся, что до конца недели этот вопрос будет решен", - сообщала "Интерфаксу" Лут.

"И дальше будем работать со страховыми компаниями, чтобы все наши сельхозпроизводители получили выплаты. На это будем обращать особое внимание", - подчеркнула она.

Глава Минсельхоза сообщила, что от аномальных майских заморозков в этом году посевы погибли более чем на 1 млн га, повреждены на 600 тыс. га. Есть случаи гибели и плодовых насаждений.