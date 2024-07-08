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Президент Южной Кореи в ходе саммита НАТО обсудит сотрудничество между РФ и КНДР

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в понедельник отправится в США для участия в саммите НАТО, где обсудит обеспокоенность по поводу углубления сотрудничества в области обороны между Северной Кореей и Россией, сообщает "Ренхап".

"Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей и обсудим пути укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО и IP4 (Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия - ИФ)", - заявил первый заместитель советника по национальной безопасности Ким Тхэ Хе на брифинге.

Юн Сок Ель посетит Вашингтон в среду и четверг, чтобы встретиться с лидерами НАТО для обсуждения ситуации на Украине и укрепления сотрудничества в области безопасности между трансатлантическим альянсом и Индо-Тихоокеанским регионом.

Отмечается, что в среду президент Южной Кореи проведет серию двусторонних переговоров со своими коллегами из Чехии, Швеции, Финляндии и Норвегии, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того, ожидается, что будут организованы двусторонние встречи с США и Японией, а также трехсторонний саммит.

В июне президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он пришел на смену основополагающим документам между РФ и КНДР, подписанным в 1961, 2000 и 2001 годах.

Ким Чен Ын КНДР Владимир Путин Южная Корея Юн Сок Ель
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