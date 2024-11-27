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Регионам с газификацией ниже 5% повысили диапазоны энергопотребления на январь-апрель

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Правительство повысило диапазоны энергопотребления в период с января по апрель 2025 г. для регионов с уровнем газификации менее 5%, говорится в опубликованном постановлении.

Применение повышающего коэффициента в размере 1,8 позволит увеличить "льготный" диапазон объемов потребления электроэнергии в этих регионах в отопительный период. Максимальное значение первого диапазона составит 7020 кВт.ч/мес. Максимальное значение, при котором будет заканчиваться второй и начинаться третий диапазон, установлено на уровне 10 800 кВт.ч/мес, сообщила ФАС.

Служба объяснила это решение тем, что у домохозяйств в этих регионах складывается высокий уровень потребления электроэнергии в зимние месяцы.

В начале ноября правительство утвердило пороговые значения диапазонов дифференцированных тарифов на электроэнергию. Первый уровень энергопотребления, задача которого - поддержка социально незащищенных граждан, будет ограничен 3900 кВт.ч/мес. Второй составит не более 6000 кВт.ч/мес., все что выше - будет отнесено к третьему диапазону, как для коммерческих потребителей.

Разработанные диапазоны начнут действовать с 1 января 2025 года.

Минэнерго подчеркивало, что изменение стоимости электроэнергии при внедрении дифференцированных тарифов коснется лишь категорий, потребляющих ее существенно выше среднего значения по региону - для майнинга и в коммерческих целях.

В середине ноября власти Иркутской области заявили о намерении попросить правительство скорректировать нормы энергопотребления. Установленные объемы потребления электроэнергии "абсолютно не учитывают специфику Иркутской области, где активно и повсеместно используется электроотопление", говорил губернатор региона Игорь Кобзев.

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов также высказывался за пересмотр диапазонов энергопотребления. В частности, для первого диапазона он предлагал установить лимит в 10 000 кВт.ч/мес.

Валентин Коновалов Игорь Кобзев Минэнерго ФАС правительство Хакасия Иркутская область
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