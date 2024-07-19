В Крыму объявили штормовое предупреждение

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Крыму объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях, грозах, граде и ветре, сообщило главное управление МЧС по региону.

"Во второй половине дня 19 июля и днем 20 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 метров в секунду", - сказано в сообщении.

В МЧС предупредили, что в таких условиях высока вероятность аварий на объектах ЖКХ и энергетики, роста числа ДТП, нарушения транспортного сообщения. Жителей региона призывают быть осторожными, избегать нахождения на улице, в труднодоступной местности, на набережных и берегоукрепительных сооружениях.

Сейчас на Юге России в связи с аномальной жарой наблюдаются перебои в подаче электричества. Временные графики ограничения потребления электроэнергии в настоящее время введены в Ростовской области, Ставропольском крае, Крыму, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, Майкопе (Адыгея), Элисте (Калмыкия), Севастополе, Северной Осетии, Дагестане.