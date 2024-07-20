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Суд арестовал трех обвиняемых по делу о нападении на депутата Госдумы Матвеева

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Суд санкционировал арест трех обвиняемых в нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя, которое произошло 18 июля в Самаре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР.

"В отношении обвиняемых, несовершеннолетнего, а также двух 19-летних граждан Узбекистана и Таджикистана, избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц и 29 дней", - сказали в пресс-службе.

По данным Матвеева, у одного из обвиняемых три прекращенных уголовных дела. "Две кражи, один грабеж. Во всех случаях дела прекращены за примирением с согласия следствия и прокурора", - написал политик в своем телеграм-канале.

Вечером 18 июля депутат и его водитель пытались пресечь противоправные действия молодых людей, которые вызывающе себя вели и нарушали общественный порядок. Видеозапись происшествия и несколько роликов, записанных после инцидента, политик разместил в своем телеграм-канале. Позднее он распространил видеозапись из медучреждения, где на рану на голове ему накладывают швы.

"Они избили по дороге, как потом выяснилось, уже троих или пятерых человек, шли по улице и били кто попадался. Повздорили на пляже реки Волги с пожилым мужчиной, избили водителя маршрутки, зашли в магазин, где в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош. Дальше напали на двух мужчин, свидетелями чего мы стали", - рассказал Матвеев в видеоролике.

По факту происшествия было возбуждено дело о хулиганстве. Впоследствии председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия злоумышленников на более тяжкую статью - покушение на убийство.

Матвеев был избран депутатом Госдумы от КПРФ в сентябре 2021 года по избирательному округу №162 (Промышленный - Самарская область), является заместителем председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

Михаил Матвеев Госдума Самара
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