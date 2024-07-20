В Минтрансе РФ стоит вопрос о повышении аэронавигационных сборов с авиакомпаний

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Вопрос о повышении аэронавигационных сборов с авиакомпаний для направления этих средств на капремонт региональных аэропортов обсуждается в Минтрансе, сообщил глава министерства Роман Старовойт.

"Такой вопрос обсуждается, решение пока не принято", - сказал Старовойт, отвечая в субботу на вопрос "Интерфакса".

Он не считает, что реализация этой инициативы приведет к значительному удорожанию авиабилетов. "Это если и будет, то вообще незначительная сумма. И речь идет именно о аэропортах, которые находятся в концессии", - уточнил министр.