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В российских больницах остаются 11 пациентов с ботулизмом

В российских больницах остаются 11 пациентов с ботулизмом
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - На стационарном лечении в России остаются одиннадцать человек с ботулизмом, сообщили в воскресенье в Минздраве РФ.

"11 человек с ботулизмом все еще находятся на лечении в стационарах, 8 из них - в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе четверо на искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Массовые случаи ботулизма были зафиксированы в нескольких регионах России, в том числе в Москве, Петербурге, Нижегородской области и Татарстане, в июне. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 20 июня заявил о 301 госпитализации. В администрации Костромской области 24 июня сообщили о смерти молодого человека, который заразился в Нижегородской области. 5 июля сообщалось, что в Нижегородской области скончался пациент, госпитализированный ранее с признаками ботулизма, однако инфекция не была первопричиной смерти.

По уголовному делу о производстве товаров и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Москве были задержаны четыре человека, в том числе генеральный директор "Локалкитчен" Антон Лозин. С санкции суда фигуранты были отправлены под домашний арест и в СИЗО.

Минздрав РФ
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