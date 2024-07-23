Минобороны РФ сообщило об учениях со стратегическими "Ярсами" в Марий Эл

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проводят в Марий Эл учения с выходом на полевые позиции мобильных комплексов "Ярс", сообщило Минобороны РФ во вторник.

Тренировка носит плановый характер, отметили в ведомстве.

"Военнослужащие Йошкар-Олинского ракетного соединения (Республика Марий Эл) выполняют задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - говорится в сообщении министерства.

По словам военных, расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" отрабатывают совершение маршей протяженностью до 100 км, рассредоточение агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

"В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс", - говорится в релизе.

По данным Минобороны РФ, в ходе тренировки ракетчики отработают противодействие условным диверсионно-разведывательным группам и вывод спецтехники из зон условного химического заражения.

Ведомство во вторник также распространило кадры выхода "Ярсов" на учения в Марий Эл.

"Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют совершенствовать выучку личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН", - отмечается в сообщении.

Ранее этим летом Минобороны РФ сообщало, что учения с комплексами "Ярс" прошли в Ивановской и Иркутской областях.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками. По официальной информации, "Ярсы" в настоящее время составляют основу группировки РВСН.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. Эти войска предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.