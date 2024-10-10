Матвиенко осудила попытки вбить клин между Россией и Таджикистаном

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном самые острые вопросы, в том числе по теме трудовой миграции, обсуждались в конструктивном ключе и без эмоций.

"Мы обсудили в том числе и острые вопросы, вопросы трудовой миграции, но они обсуждались в конструктивном цивилизованном русле, без эмоций, без ажиотажа, который пытаются нагнетать люди, в том числе извне, которым хотелось бы вбить клин между Россией и Таджикистаном. Это ни у кого не получится, - сказала она журналистам после встречи. - Люди, которые так рассуждают, работают против интересов своей страны".

Кроме того, Матвиенко отметила, что "почувствовала такую твердую уверенность президента пресекать любой радикализм, ненужный в наших отношениях".

"Уверена, что будет найдено решение, которое отвечает интересам обеих стран", - сказала спикер палаты российского парламента.

"Сегодня отношения России и Таджикистана выстраиваются в самых разных направлениях на взаимовыгодной основе, и если возникают какие-то трудные вопросы, то они все равно находят решения в дипломатическом поле, в межведомственном поле", - добавила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации с делегацией находится в Таджикистане с официальным визитом.