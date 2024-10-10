Поиск

Матвиенко осудила попытки вбить клин между Россией и Таджикистаном

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном самые острые вопросы, в том числе по теме трудовой миграции, обсуждались в конструктивном ключе и без эмоций.

"Мы обсудили в том числе и острые вопросы, вопросы трудовой миграции, но они обсуждались в конструктивном цивилизованном русле, без эмоций, без ажиотажа, который пытаются нагнетать люди, в том числе извне, которым хотелось бы вбить клин между Россией и Таджикистаном. Это ни у кого не получится, - сказала она журналистам после встречи. - Люди, которые так рассуждают, работают против интересов своей страны".

Кроме того, Матвиенко отметила, что "почувствовала такую твердую уверенность президента пресекать любой радикализм, ненужный в наших отношениях".

"Уверена, что будет найдено решение, которое отвечает интересам обеих стран", - сказала спикер палаты российского парламента.

"Сегодня отношения России и Таджикистана выстраиваются в самых разных направлениях на взаимовыгодной основе, и если возникают какие-то трудные вопросы, то они все равно находят решения в дипломатическом поле, в межведомственном поле", - добавила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации с делегацией находится в Таджикистане с официальным визитом.

Таджикистан Эмомали Рахмон Валентина Матвиенко Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 10 октября

Банк России в динамике финансовых потоков увидел замедление роста ВВП в III квартале

Суд не ввел обеспечительные меры по иску Бакальчука о передаче активов Wildberries в РВБ

Правительство снизило прогноз сбора зерна в России в 2024 году до 130 млн тонн

В РКН заверили, что блокировка в РФ сервиса Steam сейчас не планируется

В РКН заверили, что блокировка в РФ сервиса Steam сейчас не планируется

Роскомнадзор сообщил об отсутствии оснований для разблокировки Discord в РФ

"Газпром" заявил о готовности к работе предстоящей зимой

Суд отклонил кассацию Блиновской на доначисления ей более 1 млрд рублей налогов

Суд отклонил кассацию Блиновской на доначисления ей более 1 млрд рублей налогов

У Путина в Казани с 21 по 24 октября запланировано около 20 двусторонних встреч

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });