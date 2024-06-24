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Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании задолженности с британской "дочки"

Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании задолженности с британской "дочки"
Фото: Alexander Sayganov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанк о взыскании задолженности с британской "дочки" - Sberbank CIB (UK) Limited, следует из картотеки арбитражных дел.

Сбербанк хотел взыскать долг по четырем кредитным сделкам от 28 февраля 2022 года на 20,8 млн евро (около 1,96 млрд рублей) и неустойку в размере 7,5 млн евро (примерно 706 млн рублей), на 2,35 млн фунтов стерлингов (около 262 млн рублей) и неустойку 846,7 тыс. фунтов (94,5 млн рублей), на 2,5 млн канадских долларов (160,7 млн рублей) и неустойку в размере 901,8 тыс. канадских долларов (порядка 57 млн рублей), на 4,9 млрд рублей и неустойку 3,9 млрд рублей.

Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к Sberbank CIB (UK) Ltd на 11,9 млрд рублей в марте 2024 года.

Sberbank CIB (UK) Limited сейчас находится в процессе сворачивания операций, в нем введена специальная администрация. Юристы, представляющие интересы специальных управляющих британской "дочки", осенью 2022 года обратились в Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина за разрешением на взаимозачет части активов, находящихся в России, с требованиями материнского банка к компании.

Чистые обязательства Sberbank CIB (UK) Limited перед Сбербанком составляют $95 млн (около 9 млрд рублей по текущему курсу). У материнского банка находятся денежные средства британского подразделения на $107 млн (порядка 10 млрд рублей). Они и являлись предметом предложения о взаимозачете обязательств. OFSI идею взаимозачета обязательств не поддержало, отказало в проведении этой транзакции летом 2023 года.

В апреле 2022 года Вашингтон ввел в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Позднее аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны, в том числе Великобритания, а также ЕС.

Сбербанк Арбитражный суд Москвы США
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