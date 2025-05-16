Суд удовлетворил очередной иск Сбербанка к бывшей британской "дочке" на 1,2 млрд рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Сбербанка о взыскании задолженности с его бывшего подразделения - Sberbank CIB (UK) Limited, следует из картотеки арбитражных дел.

Сбер хотел взыскать со Sberbank CIB около 1,2 млрд рублей задолженности по соглашению о прекращении и зачете обязательств от 30 июня 2022 года.

Суд в марте удовлетворил другой иск Сбербанка к Sberbank CIB и постановил взыскать $18,4 млн, 645,9 тысячи евро, 500,5 тысяч фунтов стерлингов, 58,5 тысяч швейцарских франков и 30,855 млн рублей (примерно 1,8 млрд рублей).

В феврале суд удовлетворил еще один иск Сбербанка о взыскании со Sberbank CIB 12 464 907 фунтов (примерно 1,5 млрд рублей).

В июне 2024 года суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании задолженности со Sberbank CIB на сумму порядка 11,9 млрд рублей. Российский банк воспользовался предоставленным судом правом и списал средства бывшей британской "дочки", находившиеся на его счетах и счетах в НРД, говорилось в отчете управляющих британской компании. Всего на счетах Sberbank CIB в Сбербанке и НРД было 105 млн фунтов, отмечали управляющие.

Sberbank CIB (UK) Limited находится в процессе сворачивания операций, в нем введена специальная администрация.

США в апреле 2022 года ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Позднее аналогичные ограничения в отношении крупнейшей российской кредитной организации ввели и некоторые другие страны, в том числе Великобритания, а также ЕС.