Госкомпаниям могут поменять правила закупок у субъектов МСП

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госкомпаниям могут поменять правила осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по инициативе субъектов РФ. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с материалами Минэкономразвития РФ.

По словам источника, Минэкономразвития провело сбор предложений региональных органов власти по совершенствованию законодательства РФ о контрактной системе (44-ФЗ) и закупок отдельных видов юридических лиц (223-ФЗ) в части, касающейся поддержки субъектов МСП. Эти предложения направлены на рассмотрение Минфина РФ, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и Федерального казначейства.

Соответствующие поручения о сборе и анализе таких предложений были даны ведомствам в начале июня.

В числе прочего регионы РФ предлагают внести в 223-ФЗ поправку, согласно которой спецторги (закупки в которых могут принимать участие только субъекты МСП) должны будут проводиться только конкурентными способами. В настоящее время на закупки у малого бизнеса должно приходиться не менее 20% от совокупного годового объема закупок госкомпаний. Эту квоту заказчики выбирают как за счет конкурентных закупок, так и за счет закупок у едпоставщика или закупок малого объема.

По результатам спецторгов, проведенных в 2022 году, госкомпаниями было заключено 439 тыс. договоров на 1,8 трлн рублей. Всего, как по результатам спецторгов, так и по результатам обычных закупок (в том числе проведенных в конце 2021 года), госкомпании заключили с субъектами МСП 907 тыс. договоров на 4,4 трлн рублей. Годом ранее таких контрактов было 888 тыс. на 6,9 трлн рублей.

Еще ряд предложений субъектов РФ касаются вопросов обеспечения исполнения договоров. Здесь, в частности, предлагается устанавливать размер такого обеспечения от цены подписанного договора, а не от начальной (максимальной) цены договора. При этом тех субъектов МСП (победителей спецторгов), которые смогут подтвердить исполнение трех договоров или госконтрактов без применения неустоек в течение предыдущих трех лет, предлагается освободить от предоставления обеспечения исполнения договора.

Кроме того, предлагается уменьшить размер самих обеспечительных мер. В частности, размера обеспечения заявки - до 1% от НМЦК. В настоящее время предельный размер обеспечения заявки установлен на уровне 2%, а исполнения договора - на уровне 5%.

Также намечено расширить число видов обеспечения – дополнить их "поручительствами" региональных гарантийных организаций (РГО) или разрешить им выдавать независимые гарантии. В настоящее время РГО, созданные в виде некоммерческих организаций, имеют право выдавать поручительства для обеспечения заявок на участие в закупках, для обеспечения исполнения контрактов. В то же время, закупочным законодательством предусмотрено использование (для обеспечения) только независимых гарантий, а согласно ГК РФ – независимые гарантии могут выдавать только коммерческие организации.

Субъекты РФ отмечают также, что региональная закупочная практика показывает большое число отклонений заявок малого бизнеса при закупках госкомпаний из-за формальных оснований. Речь идет о том, что согласно положениям 223-ФЗ, заявка на участие в конкурсе, аукционе и запросе предложений должна состоять из двух частей. Причем, в первой части не должна содержаться информация об участнике закупки. В противном случае госкомпания должна отклонять такую заявку. Для решения этой проблемы предлагается ввести единую заявку без деления на первую и вторую части, а при проведении аукциона установить порядок этапности по аналогии с 44-ФЗ (закон "О контрактной системе"), когда на первом этапе происходит подача ценовых предложений, а на втором - рассмотрение заявок и подведение итогов.

Более того, субъекты РФ предлагают в 223-ФЗ прописать типовой перечень оснований для отклонения заявок при проведении спецторгов (в настоящее время госкомпании самостоятельно прописывают такие основания в своих положениях о закупках).

Помимо этого, субъекты РФ предлагают ввести административную ответственность за невыполнение госкомпаниями норм по закупкам у малого бизнеса. Так, предлагается дополнить Кодекс РФ об административных нарушениях новыми видами нарушений: невыполнение заказчиком обязанности осуществить закупки у субъектов МСП в установленном объеме, размещение недостоверной информации о годовом объеме закупок у субъектов МСП, неразмещение в срок (до 1 февраля) годового отчета о закупках у МСП.

Еще одно предлагаемое нововведение – распространение "национального режима", установленного в рамках 44-ФЗ, на закупки госкомпаний. Речь идет о запрете на закупку отдельных видов импортной промпродукции (ПП №616), на закупку иностранного программного обеспечения (ПП №1236), об ограничении допуска отдельных видов иностранной промпродукции (ПП №617), об ограничении допуска импортных жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ПП №1289), отдельных видов импортных медизделий (ПП №102), отдельных видов импортных пищевых продуктов (ПП №832), а также о мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории РФ (ПП №878).

Кроме того, субъекты РФ предлагают включить в 223-ФЗ нормы, устанавливающие правила заключения офсетных (со встречными инвестиционными обязательствами), - по аналогии с 44-ФЗ, увеличить ценовой порог для закупок "электронных магазинах" (так называемые, "закупки с полки") до 50 млн рублей (либо для отдельных номенклатурных позиций, либо для любых товаров) с 20 млн рублей в настоящее время и пр.