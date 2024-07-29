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В Волгоградской области в пунктах временного размещения остаются 416 пассажиров

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В пунктах временного размещения Котельниковского района Волгоградкой области остаются 416 пассажиров поезда "Казань - Адлер", который днем сошел с рельсов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Оперштаб организует доставку багажа, который остается в поврежденных вагонах, и затем отправит людей дальше по маршруту.

Железнодорожная авария произошла на перегоне Гремячая - Котельников. Там пассажирский поезд №491 Казань - Адлер столкнулся с грузовиком, в результате с рельсов сошли девять вагонов и электровоз. Как сообщали "Интерфаксу" в экстренных службах, в этих вагонах находились 422 человека, из них 42 ребенка. Движение поездов по этому участку остановлено. По данным Росжелдора, в результате ДТП нарушен габарит соседнего пути, восстановить требуется 300 метров рельсов по двум путям.

140 человек получили ссадины и ушибы. Три человека, в том числе водитель грузовика и пассажирка поезда находятся в тяжелом состоянии, их на вертолетах в сопровождении медиков доставили в Волгоград.

К месту назначения пассажиров доставит резервный состав.

Cход поезда с рельсов под Волгоградом

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Росжелдор Гремячая Волгоградская область Котельниковский район
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