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Дело об аварии в Волгоградской области передали ростовским следователям

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о сходе с рельсов вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области передали следователям второго отдела по расследованию особо важных дел (находится в Ростове-на-Дону) Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК. Об этом сообщило межрегиональное управления.

Следователи и следователи-криминалисты осмотрели место аварии, допросили свидетелей, изъяли необходимые документы.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту аварии возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения на железнодорожном транспорте (ст. 263 УК) .

В СК 30 июля уточнили, что в момент столкновения пассажирского поезда №491 Казань - Адлер с "КАМАЗом" в поезде находились 956 человек. В РЖД ранее сообщали, что в поезде было 803 пассажира, о количестве железнодорожников ничего не сообщалось. В тяжелом состоянии, по данным следствия, остаются водитель грузовика, помощник машиниста и 54-летняя женщина.

Cход поезда с рельсов под Волгоградом

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РЖД СКР Волгоградская область
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