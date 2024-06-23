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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:41

Охрану общественных мест усилят в Северной Осетии после нападений в Дагестане

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Силовики Северной Осетии переведены в усиленный режим несения службы на фоне нападений в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Силовики нашей республики переведены на усиленный режим несения службы. Дал поручение усилить охрану общественных мест, торговых центров и социальных учреждений. Я круглосуточно на связи с нашими правоохранительными органами", - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

"Террористическая атака на Дагестан явно срежиссирована извне и имеет целью раскачать Северный Кавказ изнутри. Преступники полагают, что смогут разжечь межрелигиозное противостояние (...) Хочу обратиться к жителям Северной Осетии: необходимо сохранять спокойствие, не поддаваться панике", - написал глава Северной Осетии.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило, что неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен.

Позже стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале, где погиб один полицейский, шестеро пострадали.

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале сообщил об убийстве боевиками священника в Дербенте, а также охранника церкви в Махачкале.

Двое боевиков ликвидировали в Махачкале, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана, также в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что двое террористов задержаны. Ведомством также подтверждена гибель шести сотрудников и ранения у еще 12 полицейских.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ, в Дербент и Махачкалу направлены следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Прокуратурой республики ход расследования уголовных дел поставлен на контроль.

В республике объявлен режим контртеррористической операции. В частности, правовой режим действует в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента.

Хроника Нападение боевиков в Дагестане
Северная Осетия Сергей Меняйло Дагестан
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