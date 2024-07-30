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Тестирование столичной системы ДЭГ пройдет в конце августа

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Тестирование столичной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед сентябрьскими выборами пройдет в конце августа, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

"По традиции будем проводить тест московской системы ДЭГ, договорились в конце августа этот тест провести. А до 9 августа мы предлагаем всем дать свои предложения относительно вопроса, который мы адресуем москвичам во время этого голосования", - сказал Ковалев журналистам по итогам заседания штаба во вторник.

4 июля Мосгоризбирком утвердил порядок электронного голосования на выборах, проводимых в столице. На заседании МГИК было принято постановление, согласно которому голосование бумажными бюллетенями на выборах депутатов Мосгордумы в столице будет организовано по предварительному заявлению, которое можно подать до 2 сентября; при этом жители столицы получат все возможности для голосования. Таким образом, москвичи смогут проголосовать на выборах дистанционно; через терминалы электронного голосования на избирательном участке; а также при помощи бумажных бюллетеней по предварительному заявлению.

Ранее Московская городская дума приняла постановление о назначении выборов в столичный парламент VIII созыва - они пройдут в течение трех дней - с 6 по 8 сентября.

Вадим Ковалев ДЭГ Мосгоризбирком Москва
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