Суд приговорил к пожизненному сроку фигуранта дела о покушении на Прилепина

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - 2-й западный окружной военный суд назначил пожизненное заключение гражданину РФ и Украины Александру Пермякову по уголовному делу о теракте, в котором пострадал писатель Захар (Евгений) Прилепин и погиб его водитель, передал корреспондент "Интерфакса".

"Окончательно назначить Пермякову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в приговоре судьи Романа Владимирова.

Первые пять лет наказания Пермяков будет отбывать в тюрьме. Кроме того, ему назначен штраф в размере 700 тыс. руб.

Пермяков признан виновным в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), а также незаконном обороте поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

При этом суд вынес постановление о прекращении преследования фигуранта по статьям о незаконном обороте оружия в связи с деятельным раскаянием.

Пермяков встретил приговор без эмоций, пояснив, что он ему понятен и что вопросов у него к суду нет.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить фигуранту пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

Фабула дела

Согласно фабуле дела, в июле 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение, эквивалентное 145 тыс. руб., привлекли Пермякова для совершения теракта против Прилепина.

Как заявляло следствие, Пермяков приехал в РФ по украинскому паспорту, при этом при подготовке к теракту использовал предоставленные ему организаторами преступления поддельные документы на имя гражданина Казахстана, по которым впоследствии собирался уехать из страны.

При подготовке теракта, как установило следствие, фигурант следил за Прилепиным в различных регионах РФ, а в апреле 2023 года, находясь в районе поселка Пионерский Нижегородской области, из переданных ему через тайник противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек изготовил два взрывных устройства.

Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором находились писатель и его охранник Александр Шубин, Пермяков привел в действие взрывные устройства. В результате Прилепин получил тяжелые ранения, а Шубин погиб на месте.

В суде фигурант заявил, что признает вину. Также он утверждал, что не стал бы осуществлять взрыв, если бы заметил в машине Шубина.

Росфинмониторинг внес Пермякова в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.