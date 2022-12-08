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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

ФСБ публикует видео обмена Бута на Грайнер

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ вечером в четверг опубликовала кадры обмена американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

На видео показано как Грайнер покидает колонию в Мордовии. Уже в самолете она говорит, что "счастлива".

Спецслужба также продемонстрировала кадры быта Грайнер в колонии: показано как американка работает и как выбирает обед в столовой. Американку при выходе на улицу в шутку спросили навестит ли она колонию, она ответила утвердительно.

На видео также показано как в аэропорту Абу-Даби непосредственно проходил обмен.

Бут сообщил, что обмен был для него неожиданностью. "Прямо из камеры забрали со всеми вещами, потом семь часов до Манчестера и семь часов от Манчестера", - сказал россиянин.

Также ФСБ показала, как Бут звонит родным.

С Грайнер уже успел переговорить президент США Джо Байден.

Осужденную в России Грайнер обменяли на осужденного в США Бута в Абу-Даби. Перед обменом их помиловали.

Жена Бута Алла сказала, что он еще во вторник ничего не знал об обмене, они в тот день разговаривали по телефону.

Омбудсмен Татьяна Москалькова, комментируя обмен, отметила особую роль российских спецслужб в переговорном процессе.

Грайнер, баскетболистка сборной США, которая в последнее время играла за екатеринбургский клуб УГМК, была задержана в феврале в аэропорту в Москве, в ее багаже нашли гашишное масло. За это она получила срок. В суде она говорила, что наркотик ей выписали американские врачи, а в багаж она его положила случайно. Химкинский городской суд и Мособлсуд приговорили ее к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Отбывать срок ее отправили в Мордовию.

Виктор Бут в 2012 году был приговорен в США к 25 годам тюрьмы по обвинению в попытке продать колумбийским повстанцам. Соединенным Штатам его передали власти Таиланда. Он был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года.

ФСБ США Бриттни Грайнер Виктор Бут Мордовия Абу-Даби
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