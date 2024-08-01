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Матвиенко не исключила создания в РФ нового федерального округа

В него могут войти Крым и новые российские регионы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает возможности создания нового федерального округа в составе Донбасса, Новороссии и Крыма.

"В компетенцию Совета Федерации не входит решение вопросов государственного устройства, устройства органов государственной власти. Это прерогатива президента. Эта тема (создание нового федерального округа - ИФ) действительно обсуждается в СМИ, в экспертном сообществе. Но, на мой взгляд, такой вариант нельзя исключать, он возможен для более эффективного государственного управления", - заявила Матвиенко в четверг на пресс-конференции, отвечая на вопрос об идее создания в России нового федерального округа, куда бы вошли Крым и новые российские регионы.

При этом Матвиенко заявила: "Мне кажется, сейчас главная задача - добиться целей специальной военной операции, завершить успешно специальную военную операцию и дальше думать о следующих шагах".

По ее словам, внимание к новым территориям оттого, есть федеральный округ или нет, очень высокое. "Там налаживается жизнь, там идет мощное строительство социальных объектов, дорог, строятся жилые дома, обустраиваются территории, промышленное развитие", - подчеркнула Матвиенко.

Валентина Матвиенко Донбасс Крым
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