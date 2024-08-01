Поиск

В Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли одиннадцатого пострадавшего

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Нижнем Тагиле на месте взрыва из-под завалов жилого дома извлекли одиннадцатого пострадавшего, сообщил в телеграм-канале мэр города Владислав Пинаев.

"Из-под завалов спасено 11 человек", - написал он и добавил, что разбор завалов продолжается.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии (всего в больницах находятся четверо пострадавших). Один человек найден мертвым.

В пятиэтажном жилом доме на Сибирской улице врыв газа разрушил два подъезда.

"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС во главе с заместителем министра Ильей Денисовыми. На борту Ил-76 МЧС Росси аэромобильная группировка отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и кинологические расчеты", - сообщила пресс-служба федерального МЧС.

На месте уже находится губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

МЧС Нижний Тагил Владислав Пинаев Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректор "Военторга" Павлов арестован по делу о мошенничестве

Bloomberg сообщил о включении Кара-Мурзы в сделку по обмену заключенными

Гендиректор "Военторга" Павлов не признал вину в мошенничестве

Bloomberg сообщил, что РФ освобождает Гершковича и Уилана в рамках обмена с США

Bloomberg сообщил, что РФ освобождает Гершковича и Уилана в рамках обмена с США

Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле возросло до 10

Один человек погиб после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Один человек погиб после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Двое из пострадавших в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии

Девятого пострадавшего извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле

С января в интернете оказались более полумиллиарда записей персональных данных россиян

С января в интернете оказались более полумиллиарда записей персональных данных россиян

МЧС сообщило о восьми пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });