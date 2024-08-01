В Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли одиннадцатого пострадавшего

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Нижнем Тагиле на месте взрыва из-под завалов жилого дома извлекли одиннадцатого пострадавшего, сообщил в телеграм-канале мэр города Владислав Пинаев.

"Из-под завалов спасено 11 человек", - написал он и добавил, что разбор завалов продолжается.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии (всего в больницах находятся четверо пострадавших). Один человек найден мертвым.

В пятиэтажном жилом доме на Сибирской улице врыв газа разрушил два подъезда.

"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС во главе с заместителем министра Ильей Денисовыми. На борту Ил-76 МЧС Росси аэромобильная группировка отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и кинологические расчеты", - сообщила пресс-служба федерального МЧС.

На месте уже находится губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.