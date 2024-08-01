В Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли одиннадцатого пострадавшего
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Нижнем Тагиле на месте взрыва из-под завалов жилого дома извлекли одиннадцатого пострадавшего, сообщил в телеграм-канале мэр города Владислав Пинаев.
"Из-под завалов спасено 11 человек", - написал он и добавил, что разбор завалов продолжается.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии (всего в больницах находятся четверо пострадавших). Один человек найден мертвым.
В пятиэтажном жилом доме на Сибирской улице врыв газа разрушил два подъезда.
"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС во главе с заместителем министра Ильей Денисовыми. На борту Ил-76 МЧС Росси аэромобильная группировка отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и кинологические расчеты", - сообщила пресс-служба федерального МЧС.
На месте уже находится губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.