Один человек погиб после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Из-под завалов извлечен человек без признаков жизни, сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших при обрушении.

В Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушились два подъезда жилой пятиэтажки, расположенной на Сибирской улице.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).