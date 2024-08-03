Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за получение взяток

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Суд по ходатайству следствия арестовал начальника Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), подозреваемого в получении взяток в особо крупном размере, сообщила в субботу пресс-служба СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"По ходатайству следствия начальник Севастопольского бюро СМЭ заключен под стражу. Его подчиненный, заведующий одним из отделов учреждения, отстранен от занимаемой должности. Следствием им вменяется получение взяток в особо крупном размере", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что еще один сотрудник - санитар отдела - подозревается в даче взятки руководству в особо крупном размере.

По версии следствия, начальник бюро и заведующий отделом на постоянной основе получали взятки в особо крупном размере от подчиненных санитаров за общее покровительство и попустительство по службе, а именно за разрешение получать денежное вознаграждение от близких и родственников усопших под предлогом оказания платных услуг по исследованию и проведению танатокосметологии трупов, а также их своевременную выдачу.