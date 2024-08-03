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СКР установит обстоятельства драки в Крыму, в которой пострадал чемпион по боксу

Федерация бокса России сообщает, что Дмитрий Двали находится под контролем врачей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства драки в Феодосии, в результате которой травмы получили чемпион России по боксу и его товарищ.

"В ходе мониторинга соцсетей в телеграм-каналах выявлена информация о конфликте группы лиц на территории Феодосии, в результате которого молодому человеку, чемпиону России по боксу, и его товарищу причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщается в телеграм-канале управления СК по Крыму и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ( причинение тяжкого вреда здоровью). Прокуратура республики Крым уже сообщила о передаче уголовного дела в следственный отдел по городу Феодосии.

В прокуратуре уточняют, что, по предварительной информации, в конфликте участвовало не менее 8 человек. Задержаны жители города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения.

В сообщениях прокуратуры и следствия не уточняются имена пострадавших. В свою очередь Федерация бокса России в субботу сообщила, что держит на контроле ситуацию с Дмитрием Двали.

"В настоящее время Дмитрий проходит лечение и находится под контролем врачей. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего", - говорится в сообщении.

Двали - чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион мира-2021 среди военнослужащих.

СКР Крым
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