Пять пассажирских поездов задерживаются в Крыму из-за ограничений в движении

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пять пассажирских поездов остановили в Крыму из-за ограничений, введенных по техническим причинам. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

"Движение пяти поездов ГСЭ приостановлено в Крыму из-за поступившего сигнала от владельца транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

В частности, по состоянию на 20:00 задерживаются поезда №175/176 Москва Павелецкая - Симферополь (отправился 5 августа, задерживается на 2 часа 30 минут), №017/018 Москва - Симферополь (отправился 5 августа, задерживается на 30 минут), №27/28 Симферополь - Москва (отправился 6 августа, задерживается на 2 часа 30 минут), №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург (отправился 6 августа, задерживается на 1 час 30 минут), №007/008 Севастополь - Санкт-Петербург (отправился 6 августа, задерживается на 50 минут).

Ранее сообщалось о задержке в движении двух из этих поездов дальнего следования в Крыму.

Железнодорожное сообщение было остановлено предварительно на два часа на участке Симферополь - Джанкой в Крыму во вторник вечером. Позже ограничения продлили до 22:00.

Через станцию Джанкой проходит единственная железнодорожная ветка, соединяющая Симферополь, Евпаторию и Севастополь с материковой частью России.