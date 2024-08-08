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Путин попросил врио губернатора Курской области доложить о ситуации в регионе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему в целом известна ситуация в Курской области, которая подверглась атакам ВСУ, и попросил врио губернатора Алексея Смирнова дать свою оценку тому, что происходит в регионе в данный момент, в том числе и по работе соответствующего штаба.

"Вы не так давно назначены на эту должность, не так давно исполняете обязанности губернатора Курской области, но жизнь ставит перед вами неординарные, сложные задачи по оказанию помощи людям", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области в режиме видеоконференции.

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Он подчеркнул, что "здесь недостаточно только ваших профессиональных знаний, навыков и профессионального опыта, который у вас, безусловно, есть".

"Это требует от вас, сегодняшняя ситуация требует и известного мужества, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми уровнями власти, и в том числе перед губернатором и вашей командой. Ситуация в целом, конечно, мне известна, тем не менее, хотелось бы вас послушать с оценками по ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти", - сказал Путин.

Владимир Путин
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