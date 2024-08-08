Пострадавшего в Курской области журналиста Поддубного отправят на лечение в Москву

Журналист Евгений Поддубный Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - После обстрелов в Курской области девять пострадавших, среди которых журналист Евгений Поддубный, будут доставлены в столицу на лечение, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По итогам обследований и телемедицинских консилиумов принято решение об эвакуации девяти пострадавших при обстрелах в Курской области, в числе которых двое детей, на лечение в Москву - в федеральные учреждения Минздрава и больницы города. В настоящее время выполняется медицинская эвакуация силами Федерального центра медицины катастроф и ЦЭМП", - сказал Кузнецов в четверг.

По его словам, в числе эвакуируемых - журналист Евгений Поддубный. Его состояние тяжелое, но стабильное. Жизнь журналиста вне опасности.

"По оперативным данным, стационарное лечение сейчас проходят 34 пострадавших при обстрелах, среди них пять детей", - сказал Кузнецов.

В свою очередь врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также сообщил о переводе Поддубного в столичную клинику.

"После того, как состояние Евгения стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения", - написал в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее сообщалось, что Поддубный был ранен в Курской области в результате атаки украинского дрона.

В среду начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на совещании с участием президента Владимира Путина заявил, что в атаке на Курскую область участвовали порядка тысячи украинских военнослужащих. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено. Атаковавшие Курскую область подразделения Вооруженных сил Украины потеряли не менее 100 человек убитыми и 215 ранеными, сказал он.

Дело о теракте, убийстве и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов возбуждено по факту атаки на Курскую область со стороны Украины, в результате которой пострадали десятки мирных жителей и военных РФ, сообщила ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.