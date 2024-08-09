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Российская авиация нанесла удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям", - говорится в сообщении ведомства.

После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета, добавили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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