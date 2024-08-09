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Алушта и 10 сел обесточены в Крыму из-за энергоаварии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Более 6 тыс. человек остались без электроснабжения в Алуште (Крым) и 10 населенных пунктах муниципального округа из-за аварии на сетях. О этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в городском округе Алушта: селах Запрудное, Лавровое, Нижнее Запрудное, Кипарисное, поселке городского типа Партенит, селах Малый Маяк, Пушкино, поселке Чайка, селе Лазурное, городе Алушта, селе Виноградное", - написал Воронкин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что из-за аварии обесточены 54 трансформаторные подстанции.

Бригады "Крымэнерго" приступили к восстановлению энергоснабжения, планируемое время работ – три часа, добавил первый замминистра.

Алушта Крым
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