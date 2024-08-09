Морские пункты пропуска в Евпатории и Ялте закроются с четверга на реконструкцию

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Морские грузо-пассажирские многосторонние пункты пропуска в Ялте и Евпатории закроются с 15 августа на реконструкцию.

Распоряжение от 7 августа, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Временно закрыть морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Евпатория (Республика Крым) с 15 августа 2024 г. на период его реконструкции", - говорится в распоряжении.

Аналогичная мера затронет и грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска в морском порту Ялта (Республика Крым).