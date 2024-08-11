Украинская ДРГ заходила на территорию Беловского района Курской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в субботу был зафиксирован заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Беловского района, ситуация стабилизирована.

"Нахожусь на постоянной связи с представителями Министерства обороны РФ и силовых структур. Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать" - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Смирнов уточнил, что на данный момент в Беловском и Обоянском районах нет боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу.