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Украинская ДРГ заходила на территорию Беловского района Курской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в субботу был зафиксирован заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Беловского района, ситуация стабилизирована.

"Нахожусь на постоянной связи с представителями Министерства обороны РФ и силовых структур. Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать" - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Смирнов уточнил, что на данный момент в Беловском и Обоянском районах нет боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу.

Алексей Смирнов Курская область
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