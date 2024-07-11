В "Синаре" допускают разморозку проекта ВСМ Екатеринбург-Челябинск не ранее 2028 года

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Екатеринбург-Челябинск может быть "разморожен" после завершения строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург, сообщил "Интерфаксу" вице-президент группы "Синара" (разрабатывает высокоскоростные поезда в рамках проекта ВСМ) Александр Мишарин.

"Такой проект был. Его следует включить в общую сеть ВСМ. Сейчас он заморожен, конечно", - ответил он на вопрос о судьбе этого проекта.

"Его надо в общей сети реализовывать, чтобы двигаться дальше. Проект Москва-Казань тоже приостановлен, в Екатеринбург только проложена трассировка", - сказал Мишарин.

Перспективная сеть ВСМ включает в себя следующие участки: Москва - Санкт-Петербург, Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону - Адлер, Москва-Минск. Вся сеть ВСМ, "которая подписана президентом, будет реализовываться в ближайшие 10-15 лет", уточнил топ-менеджер. ВСМ Москва - Санкт-Петербург планируется построить до 2030 года, и, возможно, даже раньше - к 2028 году.

"Сегодня определены ключевые участки ВСМ, но одновременно надо начинать проектировать другие - на перспективу", - добавил Мишарин.

Согласно материалам группы "Синара", ранее было разработано технико-экономическое обоснование проекта участка ВСМ Екатеринбург-Челябинск, протяженность которого составит 217 км. Время в пути сократится с 4 часов до 1 часа 50 минут. Магистраль пройдет через семь узловых станций: Екатеринбург - аэропорт "Кольцово" - Сысерть - Снежинск - Сулейманово - аэропорт "Баландино" - Челябинск.

"Безусловно, когда будут созданы условия для работы над этим проектом, потребуется актуализация всех параметров с учетом опыта реализации ВСМ Москва - Санкт-Петербург", - отметил Мишарин.

Инвестиции в проект ВСМ Екатеринбург-Челябинск составят 286 млрд рублей (в ценах 2019 года). Предполагается, что к 2040 году по ВСМ будут курсировать 6 высокоскоростных поездов, которые ежегодно смогут перевозить порядка 3,5 млн пассажиров. Максимальное число поездов, которое может быть пропущено по железнодорожному участку в сутки - 16 пар пассажирских и 52 пары грузовых.

Впервые о необходимости прокладки магистрали Челябинск-Екатеринбург заговорил бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский еще в 2015 году. С тех пор данный проект несколько раз перерабатывался, а в 2020 году и вовсе был "заморожен" из-за коронавируса. Тогда стоимость создания новой двухпутной высокоскоростной железнодорожной магистрали и сопутствующей инфраструктуры в рамках концессии оценивалась в 360 млрд рублей, ввод в эксплуатацию намечался на 2024 год.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург является приоритетным и наиболее проработанным на данный момент проектом по организации высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. Как ранее сообщал Мишарин, общая стоимость проекта оценивается в сумму более 2 трлн рублей, при этом "от государства на период строительства нужно всего 37 млрд рублей".

Президент Владимир Путин на февральском совещании по транспорту заявлял, что "строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом - это только начало". "В перспективе - организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска вполне естественны, вполне реализуемы", - отмечал он.