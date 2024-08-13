Минобороны РФ заявило об отражении атаки штурмовой бригады ВСУ в Курской области

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об отражении атаки штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки в Курской области, нанесены удары по четырем украинским бригадам в шести населенных пунктах.

"Отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки. Уничтожены до пятнадцати военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сообщении Минобороны РФ во вторник.

В ведомстве заявили, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.

По данным министерства обороны РФ, в ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера "Страйкер", взято в плен шесть военных ВСУ.

Пресечены попытки мобильных групп ВСУ прорваться вглубь Курской области, нанесены удары по украинским резервам в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский",- говорится в сообщении.

"Авиацией и ракетными войсками поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области",- отмечают в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, за все время боевых действий на данном направлении противник потерял до 2030 военнослужащих.

Также уничтожены 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии, говорится в сводке.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.