Минобороны РФ сообщило о наращивании группировки войск в Курской области

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило о доставке дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов в Курской области.

"Силами службы военных сообщений организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов. Осуществляется подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов и других грузов, необходимых для боевой работы и всестороннего обеспечения войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистами подразделений материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск "Север" "организовано всестороннее тыловое обеспечение личного состава подразделений, выполняющих задачи по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации".

"Тяжелая гусеничная техника для оперативной доставки её в районы блокирования формирований ВСУ и обеспечения сохранности дорожного покрытия загружается на автомобильные тралы", - сообщили военные.

В ведомстве также заявили, что в круглосуточном режиме организована подача в автоцистернах горюче-смазочных материалов в районы заправки техники на полевые заправочные пункты.

7 августа начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента Владимира Путина, что 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. "Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - сказал тогда Герасимов.

9 августа Минобороны РФ сообщило о переброске резервов в Курскую область - реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий, танков и автомобильной техники.

10 августа ведомство заявило о занятии танковыми подразделениями позиций в Курской области для борьбы с ВСУ и распространило соответствующие видеокадры.

В тот же день Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении в Курской, Белгородской и Брянской областях режима контртеррористической операции (КТО).