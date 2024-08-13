Что произошло за день: вторник, 13 августа

Сообщение Минобороны РФ о ситуации в Курской области, кредитные каникулы для трех регионов, перекрытие участка на краской ветке московского метро

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные сообщили об отражении атаки штурмовой бригады ВСУ в Курской области в направлении Мартыновки, пресечены попытки мобильных групп прорваться вглубь Курской области в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский. Поражены резервы ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

- Участие в СВО принимают 43 тысячи человек из Москвы, еще 23 тысячи отправятся добровольцами в рамках второй волны заключения контрактов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Госконтракты на сумму около 500 млрд рублей подписаны на форуме "Армия-2024", сообщил начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.

- Банк России рекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы жителям Курской, Брянской и Белгородской областей, даже если они не подпадают под установленные законом требования.

- В ФСБ заявили, что теракты в Махачкале и Дербенте в июне совершили последователи движения салафитов.

- Компания "Медиа1", принадлежащая Kismet Capital Group Ивана Таврина, будет продана группе инвесторов с участием ООО "Медиа-Телеком" (СП "Ростелекома" и "Национальной Медиа Группы"). "Медиа1" объединяет телеканалы "МУЗ-ТВ", "Ю", "Солнце", а также региональный радиохолдинг "Выбери Радио".

- В Москве с 24 августа по 28 августа не будет движения на участке "Саларьево" - "Новомосковская" на красной ветке метро. Это необходимо для подготовки к открытию новой станции "Потапово".