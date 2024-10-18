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Smartavia анализирует замечания Ространснадзора после проверки

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Smartavia анализирует замечания Ространснадзора после проведенной им внеплановой проверки, готовит ответ, сообщил перевозчик.

"С 1 по 14 октября 2024 года комиссия Ространснадзора проводила внеплановую проверку авиакомпании Smartavia. В ходе проверки авиакомпания предоставила всю запрашиваемую информацию и дала пояснения на возникшие вопросы. 11 октября 2024 года авиакомпания получила акт по результатам поверки, на который будет дан ответ согласно установленному в нем сроку - 15 ноября 2024 года", - сказано в сообщении.

Авиакомпания проводит анализ замечаний и готова предоставить "всю дополнительную информацию проверяющему органу".

"Smartavia работает в обычном режиме, предоставляя пассажирам услуги в полном объеме и неукоснительно выполняет требования по безопасности полетов", - отметили в компании.

Smartavia - частная российская авиакомпания, она базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве. Парк компании, по данным ее сайта, сформирован из 11 Boeing 737 и двух Airbus A320. В 2023 году Smartavia нарастила перевозки на 17%, до 3,8 млн человек.

Smartavia Ространснадзор
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