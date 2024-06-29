Самолет после посадки выкатился на полосу безопасности ВВП в аэропорту Кольцово

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Следовавший из Тобольска самолет CRJ-200 выкатился после посадки на полосу безопасности взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Кольцово, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург).

"В результате выкатывания самолета CRJ-200, следовавшего из Тобольска, на полосу безопасности ВПП после посадки никто не пострадал, повреждений нет. Пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж", - отметили в аэропорту.

По данным компании, аэропорт "временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта".

"Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты", - отметили в компании.