Поиск

Самолет после посадки выкатился на полосу безопасности ВВП в аэропорту Кольцово

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Следовавший из Тобольска самолет CRJ-200 выкатился после посадки на полосу безопасности взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Кольцово, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург).

"В результате выкатывания самолета CRJ-200, следовавшего из Тобольска, на полосу безопасности ВПП после посадки никто не пострадал, повреждений нет. Пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж", - отметили в аэропорту.

По данным компании, аэропорт "временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта".

"Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты", - отметили в компании.

Екатеринбург Кольцово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СКР назвал причиной пожара в общежитии в Балашихе неосторожное обращение с огнем

СКР назвал причиной пожара в общежитии в Балашихе неосторожное обращение с огнем

Три человека пострадали в результате ракетной атаки на Севастополь

Воздушная тревога в Севастополе отменена, движение по Крымскому мосту восстановлено

В Севастополе сбиты две цели, поврежден частный дом

В Севастополе сбиты две цели, поврежден частный дом

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Пять человек погибли после атаки украинского БПЛА в деревне в Курской области

Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе

Дмитрий Спирин и Фарида Курбангалеева объявлены иноагентами

Дмитрий Спирин и Фарида Курбангалеева объявлены иноагентами

Что произошло за день: пятница, 28 июня

Нападение боевиков в Дагестане

Проверки проходят в бойцовском клубе имени Нурмагомедова в Дагестане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });