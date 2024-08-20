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Суд обязал генерала Попова закончить изучение материалов дела 3 сентября

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд ограничил обвиняемому в мошенничестве бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову и его адвокату срок ознакомления с материалами уголовного дела по 3 сентября, сообщили "Интерфаксу" в суде.

После этого материалы дела будут направлены в военную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд.

Попов был задержан и арестован в мае 2024 года. В июле суд по решению следствия перевел его под домашний арест.

Попову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется особо крупное мошенничество и служебный подлог.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи т изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Ущерб по делу составляет порядка 100 млн рублей.

Попов не признает вину.

Защита офицера заявляла о его желании вернуться в зону специальной военной операции.

По делу проходит еще один фигурант - бизнесмен Сергей Моисеев. Дело в отношении другого фигуранта - погибшего в 2023 году в зоне СВО генерал-лейтенанта Олега Цокова, по данным СМИ, было прекращено.

Иван Попов Сергей Моисеев Олег Цоков Запорожская область
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