Фигурант дела о подготовке взрыва в автомобиле главы Крыма осужден на 18 лет

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам заключения фигуранта о подготовке теракта против главы Крыма Сергея Аксенова, сообщила Генпрокуратура РФ во вторник.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил Корчинского к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока - в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тыс. рублей",- заявили в ведомстве.

Игорь Корчинский признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств).

"В суде установлено, что Корчинский под руководством сотрудника службы безопасности Украины обучился навыкам применения взрывных устройств", - рассказали в Генпрокуратуре.

Там добавили, что в июне 2023 года в Симферополе Корчинский "забрал из тайника взрывное устройство для дальнейшей установки в автомобиль главы Республики Крым в целях совершения его убийства".

О предотвращении покушения на главу Крыма сообщал в июле 2023 года Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.