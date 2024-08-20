Путин оценил изменения, которые произошли в Грозном

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал труднопредставимыми изменения, которые произошли в Грозном, и заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как глава Чечни Рамзан Кадыров.

В резиденции Кадырова в Грозном Путин ответил на несколько вопросов местных журналистов, в том числе о том, насколько удалось реализовать те планы, которые президент РФ строил вместе с первым президентом Чечни Ахмадом-Хаджи Кадыровым.

"Чуть-чуть удалось, но многое еще предстоит сделать", - пошутил Путин.

Вместе с тем, он добавил: "Если не знать и не видеть, что уже сделано, то трудно представить, что это возможно".

Президент сказал, что во время посещения новой мечети пророка Исы в Грозном вместе с Рамзаном Кадыровым вспоминал, что было на этом месте. "Здесь были только руины. Мы с Ахмадом-Хаджи думали, восстанавливать Грозный вообще или строить новую столицу Чечни на новом месте. Это он принял решение восстановить Грозный, это было его решение", - отметил президент РФ.

Путин добавил, что сын Ахмад-Хаджи Кадырова сегодня воплощает эти идеи в реальную жизнь и "у него это получается". На вопрос журналиста, оправдывают ли такие "пехотинцы Путина", как Рамзан Кадыров, его доверие, Путин сказал: "Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит".