Путин заявил, что федеральный центр будет делать все для поддержки планов развития Чечни

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Федеральный центр сделает все для поддержки планов развития Чеченской республики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я пошутил, когда сейчас разговаривали с представителями прессы. Когда спросили: "Вот Ахмат-хаджи многое планировал, что удалось сделать?" Я сказал: "Ну, чуть-чуть удалось". Сделано - много. Но Ахмат-хаджи, уверен, хотел бы еще больше. И ваша задача - реализовать все его планы. У вас это получается", - сказал Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"И, конечно, федеральный центр, Москва и я как президент все будем делать для того, чтобы поддержать чеченский народ, жителей республики в реализации всех планов, которые вы представили", - добавил президент.

Он пожелал успехов Кадырову в реализации планов развития региона.