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Покинувшие дома жители Курской области могут оформить единовременную выплату на Госуслугах

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. жители Курской области, вынужденные покинуть свои дома, могут оформить через портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), сообщил в субботу вице-премьер-руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Крайне важно, чтобы граждане получали помощь оперативно, именно в тот момент, когда она им нужна. Уже сейчас пострадавшие жители Курской области могут оформить единовременную выплату без каких-либо проволочек на портале Госуслуг. Для тех, у кого есть прописка или регистрация в приграничных районах Курской области, эта функция в проактивном режиме выводится на экран портала автоматически", - сказал Григоренко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата.

Денежная выплата в размере 10 тыс. руб. доступна жителям Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов, уточняется в сообщении. Помимо единовременной выплаты жители региона могут подать на портале Госуслуги заявления на выплату при утрате имущества и выплату за вред здоровью в результате ЧС и другие.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выплатить жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, единовременно по 10 тыс. руб. на человека.

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Накануне Минцифры сообщило, что пострадавшие при обстрелах ВСУ жители Курской области могут оформить на Госуслугах следующие меры поддержки: выплату пострадавшим при ЧС, при утрате имущества, за вред здоровью, членам семьи погибшего при ЧС. Кроме того, есть возможность получить государственный жилищный сертификат. Для подачи заявления нужно обратиться в местную администрацию.

Также сообщалось, что услуги связи и мобильного интернета будут бесплатны даже при минусовом балансе для всех жителей в восьми районах Курской области до окончания режима чрезвычайной ситуации. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах.

Кроме того, на всей территории области включен автоматический аварийный межсетевой роуминг, позволяющий абонентам одного оператора переключаться на другого, не теряя доступа к услугам связи.

Курская область Госуслуги Дмитрий Григоренко
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