Покинувшие дома жители Курской области могут оформить единовременную выплату на Госуслугах

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. жители Курской области, вынужденные покинуть свои дома, могут оформить через портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), сообщил в субботу вице-премьер-руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Крайне важно, чтобы граждане получали помощь оперативно, именно в тот момент, когда она им нужна. Уже сейчас пострадавшие жители Курской области могут оформить единовременную выплату без каких-либо проволочек на портале Госуслуг. Для тех, у кого есть прописка или регистрация в приграничных районах Курской области, эта функция в проактивном режиме выводится на экран портала автоматически", - сказал Григоренко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата.

Денежная выплата в размере 10 тыс. руб. доступна жителям Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов, уточняется в сообщении. Помимо единовременной выплаты жители региона могут подать на портале Госуслуги заявления на выплату при утрате имущества и выплату за вред здоровью в результате ЧС и другие.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выплатить жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, единовременно по 10 тыс. руб. на человека.

Накануне Минцифры сообщило, что пострадавшие при обстрелах ВСУ жители Курской области могут оформить на Госуслугах следующие меры поддержки: выплату пострадавшим при ЧС, при утрате имущества, за вред здоровью, членам семьи погибшего при ЧС. Кроме того, есть возможность получить государственный жилищный сертификат. Для подачи заявления нужно обратиться в местную администрацию.

Также сообщалось, что услуги связи и мобильного интернета будут бесплатны даже при минусовом балансе для всех жителей в восьми районах Курской области до окончания режима чрезвычайной ситуации. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах.

Кроме того, на всей территории области включен автоматический аварийный межсетевой роуминг, позволяющий абонентам одного оператора переключаться на другого, не теряя доступа к услугам связи.