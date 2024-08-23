Порядка 2 тыс. человек выехали из курского приграничья за два дня

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Около 2 тыс. человек покинули приграничные районы Курской области за минувшие два дня, сообщил официальный представитель МЧС России Артем Шаров в ходе брифинга в пятницу.

"За прошедшие два дня из приграничных районов Курской области самостоятельно и в составе организованных колонн убыли порядка 2 тыс. человек", - сказал Шаров.

По его информации, в 28 субъектах РФ развернуто 122 пункта временного размещения (ПВР). В них продолжают находиться более 10 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. детей.

Непосредственно на территории Курской области развернуто 94 ПВР, в которых проживают свыше 7 тыс. человек, из них 1,5 тыс. детей.