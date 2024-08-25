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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 13:30

Эвакуированные под Воронежем жители начинают возвращаться в свои дома

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Группы разминирования обследуют населенные пункты, прилегающие к месту детонации взрывоопасных объектов после падения обломков БПЛА в Острогожском районе Воронежской области, сообщил в воскресенье глава района Сергей Хорошилов.

"В настоящее время группы разминирования ведут обследование населенных пунктов, где была проведена эвакуация жителей, и прилегающих территорий. По мере поступления информации о результатах проверки будем сообщать людям о том, что можно возвращаться", - написал он на своей странице в "Вконтакте".

Хорошилов отметил, что всего по рекомендации спецслужб накануне из своих домов были эвакуированы порядка 600 человек.

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"Уже начинаем возвращать людей, но не всех сразу, а поэтапно, по мере подтверждения безопасности конкретного населенного пункта или его части. Главы поселений возьмут процесс информирования граждан под свой контроль - лично и через чаты поселений. Понимаем желание людей вернуться в свои дома, делаем всё возможное, чтобы это произошло как можно скорее. Но только при полном отсутствии риска", - уточнил глава района.

Он также отметил, что комиссия по оценке ущерба гражданским постройкам приступит к работе, как только будет возможность. "По информации, которой располагаем на данный момент, ни один гражданский объект от пожара не пострадал", - написал Хорошилов.

Глава района также отметил, что возможность обнаружения взрывоопасных предметов сохраняется, не только в населенных пунктах, где была проведена эвакуация.

В ночь на 24 августа губернатор региона Александр Гусев сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких беспилотников над территорией региона. В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов в Острогожском районе. Два человека пострадали. В трех населенных пунктах введен режим ЧС. Жителей одного села и одного СНТ - всего около 200 человек - эвакуировали. Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников.

Воронежская область Острогожский район Сергей Хорошилов
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