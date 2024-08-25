Детонация взрывоопасных объектов после атаки БПЛА прекратилась под Воронежем

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что прекратилась детонация взрывоопасных объектов, возникшая после падения обломков украинских беспилотников в Острогожском районе.

"Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы. Ещё в два населенных пункта проезд пока закрыт: в них проводится обследование территории", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что в настоящее время известно о повреждении ряда дачных домов и одного автомобиля. Осмотр имущества и оценка ущерба продолжаются.

"Режим ЧС, введённый в нескольких поселениях района, сохраняется", - сообщил губернатор.

В ночь на 24 августа Гусев сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких беспилотников над территорией региона. В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов в Острогожском районе. Два человека пострадали. В трех населенных пунктах введен режим ЧС.